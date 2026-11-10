छठ महापर्व पर ट्रेनों में भारी मारामारी: टिकटों में ‘नो रूम’, स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद

डिजिटल डेस्क, पटना। छठ महापर्व (Chhath Puja 2026) को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनों में सीट(Bihar Train Ticket) पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुजरात और पंजाब जैसे बड़े शहरों से पटना, दरभंगा, हाजीपुर, समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर आने वाली लगभग सभी नियमित ट्रेनों में सीटें(Train Ticket Booking) पूरी तरह भर चुकी हैं।

Chhath Puja 2026 पर ट्रेनों में टिकटों की मारामारी दिल्ली से पटना और आसपास के जिलों की ओर जाने वाली प्रमुख गाड़ियों में स्थिति सबसे विकट है। मगध एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट 150 के पार जा चुकी है, जबकि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और तेजस राजधानी जैसी ट्रेनों में बुकिंग रिग्रेट (नो रूम) की स्थिति में है।

आनंद विहार से चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में भी लंबी प्रतीक्षा सूची दर्ज की जा रही है। मुंबई से बिहार जाने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, एलटीटी-भागलपुर और दानापुर स्पेशल ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है। कई ट्रेनों में काउंटर टिकटों की बुकिंग भी रोक दी गई है

Chhath Special Trains और अनारक्षित ट्रेनों की व्यवस्था यात्रियों के इस भारी दबाव को संभालने के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं। नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं, साथ ही कई फेस्टिवल स्पेशल और स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बिना रिजर्वेशन यात्रा करने वाले आम यात्रियों की सुविधा के लिए कई रूटों पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी पटरी पर उतारी गई हैं।