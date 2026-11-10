छठ महापर्व पर ट्रेनों में भारी मारामारी: टिकटों में ‘नो रूम’, स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद
छठ महापर्व पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी कमी है, कई ट्रेनों में 'नो रूम' की स्थिति ...और पढ़ें
HighLights
छठ महापर्व के लिए ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं।
रेलवे ने भीड़ कम करने को विशेष ट्रेनें चलाई हैं।
बिहार के 12 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद।
डिजिटल डेस्क, पटना। छठ महापर्व (Chhath Puja 2026) को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनों में सीट(Bihar Train Ticket) पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुजरात और पंजाब जैसे बड़े शहरों से पटना, दरभंगा, हाजीपुर, समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर आने वाली लगभग सभी नियमित ट्रेनों में सीटें(Train Ticket Booking) पूरी तरह भर चुकी हैं।
Chhath Puja 2026 पर ट्रेनों में टिकटों की मारामारी
दिल्ली से पटना और आसपास के जिलों की ओर जाने वाली प्रमुख गाड़ियों में स्थिति सबसे विकट है। मगध एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट 150 के पार जा चुकी है, जबकि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और तेजस राजधानी जैसी ट्रेनों में बुकिंग रिग्रेट (नो रूम) की स्थिति में है।
आनंद विहार से चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में भी लंबी प्रतीक्षा सूची दर्ज की जा रही है। मुंबई से बिहार जाने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, एलटीटी-भागलपुर और दानापुर स्पेशल ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है। कई ट्रेनों में काउंटर टिकटों की बुकिंग भी रोक दी गई है
Chhath Special Trains और अनारक्षित ट्रेनों की व्यवस्था
यात्रियों के इस भारी दबाव को संभालने के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं। नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं, साथ ही कई फेस्टिवल स्पेशल और स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बिना रिजर्वेशन यात्रा करने वाले आम यात्रियों की सुविधा के लिए कई रूटों पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी पटरी पर उतारी गई हैं।
12 प्रमुख स्टेशनों पर Platform Ticket की बिक्री बंद
स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ और भगदड़ जैसी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर व अन्य मंडलों ने 12 प्रमुख स्टेशनों—जिनमें पटना जंक्शन, दानापुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, आरा, बक्सर, गया, सीतामढ़ी और रक्सौल शामिल हैं—पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री काउंटर, एटीवीएम और मोबाइल ऐप से पूरी तरह बंद कर दी है। केवल वैध यात्रा टिकट धारकों को ही स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहे।
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