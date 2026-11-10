'वारिस पंजाब दे' के राजनीतिक दल बनने पर क्यों लगा ब्रेक? चुनाव आयोग ने HC में बताई वजह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआइ) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के पंजीकरण पर अंतिम निर्णय एक गंभीर और अत्यंत संवेदनशील आपत्ति के कारण लंबित है।

आयोग ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि यह आपत्ति भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। आयोग ने कहा कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से विस्तृत पृष्ठभूमि जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद वह अब तक नहीं मिली है।