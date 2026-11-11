पंजाब में नहीं थम रहा पराली का धुआं, अब तक 5002 मामले आए सामने; 1155 किसानों पर FIR और ₹80 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 10 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में अब तक पराली जलाने की कुल 5,002 घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 1,574 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसमें से 36.40 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। वहीं, पराली जलाने के 1,155 मामलों में एफआइआर दर्ज की गई है और 1,342 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।

तरनतारन और फिरोजपुर में सबसे ज्यादा घटनाएं

जिला स्तर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तरनतारन जिला 676 मामलों के साथ सबसे आगे है। यहां 654 खेतों का निरीक्षण किया गया और 310 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद फिरोजपुर में 654, संगरूर में 566, बठिंडा में 439 और पटियाला में 339 मामले दर्ज किए गए हैं।