पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 111 पीसीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर; चेक करें लिस्ट

इन अधिकारियों का तबादला

पीसीएस अधिकारियों में जगविंदरजीत सिंह ग्रेवाल को अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, अमृतसर विकास प्राधिकरण, अमरबीर कौर भुल्लर को अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम, शिखा भगत को अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य), कपूरथला (अतिरिक्त प्रभार: अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, ग्रामीण विकास, कपूरथला), परमदीप सिंह को अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, पटियाला विकास प्राधिकरण, अमनदीप कौर को अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), फिरोजपुर, राकेश कुमार पोपली को अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), बठिंडा,