जागरण संवाददाता, संगरूर। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संगरूर में बुधवार सुबह जीएसटी व आबकारी विभाग के कार्यालय में अचानक चेकिंग कर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी का जायजा लिया। बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय में पहुंचे वित्त मंत्री को चेकिंग के दौरान सहायक कमिश्नर राज्यकर अरविंदर कौर समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में गैरहाजिर मिले।

दफ्तर में नाम मात्र ही कर्मचारी हाजिर थे। इससे सरकारी कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी के प्रति लापरवाही का मामला सामने आया। वित्त मंत्री की अचानक आमद से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। चेकिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ-साथ विभागीय कामकाज की भी जांच की। इस दौरान ड्यूटी से गैरहाजिर मिले अधिकारी व कर्मचारियों को लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब मांगा।

हरपाल सिंह चीमा ने कार्यालयों में उपस्थिति रजिस्टर भी चेक किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का समय पर ड्यूटी पर पहुंचना और निर्धारित समय तक कार्यालय में मौजूद रहना जरूरी है। सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।