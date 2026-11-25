गठबंधन के बाद भाजपा-अकाली दल को झटका, परमजीत सिद्धवां और कैप्टन पठानिया कांग्रेस में शामिल
भाजपा और अकाली दल के गठबंधन के तुरंत बाद कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। अकाली दल के परमजीत सिंह सिद्धवां और भाजपा के कैप्टन आरएस पठानिया कांग्रेस में शामिल हो गए।
HighLights
भाजपा-अकाली गठबंधन के बाद पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर।
शिरोमणि अकाली दल के परमजीत सिंह सिद्धवां कांग्रेस में शामिल।
भाजपा के कैप्टन आरएस पठानिया ने भी कांग्रेस का दामन थामा।
डॉ सुमित सिंह श्योराण चंडीगढ़। पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच हुए नए गठबंधन के तुरंत बाद राज्य की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। गठबंधन के एलान के 24 घंटे में कांग्रेस ने विरोधी खेमों में सेंधमारी करते हुए दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है।
बुधवार को पंजाब कांग्रेस भवन चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल (बादल) और भाजपा से जुड़े दो नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।
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सुखबीर के करीबी ने छोड़ा साथ
गठबंधन के इस दौर में पहला झटका शिरोमणि अकाली दल को लगा, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह सिद्धवां कांग्रेस में शामिल हो गए। सिद्धवां को अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बेहद करीबी सहयोगी और पूर्व राजनीतिक सलाहकार माना जाता रहा है। उनके कांग्रेस में शामिल होने को अकाली दल के लिए झटका माना जा रहा है।
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भाजपा के कैप्टन पठानिया ने छोड़ी पार्टी
दूसरी ओर भाजपा को भी गठबंधन के तुरंत बाद बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा छोड़कर कैप्टन आरएस पठानिया भी कांग्रेस में शामिल हो गए। पठानिया राजपूत हिंदू नेता हैं और राजपूत कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। उनके कांग्रेस में आने से भाजपा को भी राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।