डॉ सुमित सिंह श्योराण चंडीगढ़। पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच हुए नए गठबंधन के तुरंत बाद राज्य की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। गठबंधन के एलान के 24 घंटे में कांग्रेस ने विरोधी खेमों में सेंधमारी करते हुए दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है।