गुरप्रेम लहरी, बठिंडा। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का औपचारिक एलान होने के बाद अब बठिंडा जिले में सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक गणित चर्चा में आ गया है। दोनों दलों के एक साथ आने से जिले की छह विधानसभा सीटों पर चुनावी समीकरण बदलेंगे।

हालांकि, सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो बठिंडा शहरी को छोड़कर बाकी पांच हलकों में अकाली दल का वोट बैंक भाजपा से अधिक रहा है। ऐसे में सीटों के बंटवारे में अकाली दल अपने परंपरागत जनाधार को आधार बना सकता है।

बठिंडा शहरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल से अधिक वोट हासिल किए थे। इसके विपरीत जिले के अन्य पांच विधानसभा क्षेत्रों में अकाली दल का वोट आधार भाजपा के मुकाबले बड़ा रहा। इस स्थिति में बठिंडा शहरी सीट पर भाजपा की दावेदारी और बाकी हलकों में अकाली दल की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है।

वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे। अलग चुनाव लड़ने के दौरान दोनों को अपने-अपने स्तर पर चुनावी नुकसान भी झेलना पड़ा। अब गठबंधन के जरिए दोनों दल अपने समर्थक वोट बैंक को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे।

अब देखना होगा कि गठबंधन में अकाली दल और भाजपा के स्थानीय नेता किस आधार पर अपनी सीटों की मांग रखते हैं। क्या भाजपा बठिंडा शहरी सीट पर अपना दावा पेश करेगी और अकाली दल बाकी पांच हलकों में ही अपनी दावेदारी रखेगा? या फिर गठबंधन के बड़े नेताओं की सहमति से कुछ सीटों पर नए राजनीतिक समीकरण तैयार होंगे?

दलों के लिए अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा फिलहाल राज्य स्तर पर गठबंधन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बठिंडा जिले में सीटों का बंटवारा दोनों दलों के लिए अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगा। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि जिले में दोनों पार्टियों का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में है। ऐसे में सीटों का फैसला केवल पुराने गठबंधन की परंपरा से नहीं, बल्कि स्थानीय जनाधार, संगठनात्मक स्थिति और चुनावी प्रदर्शन को ध्यान में रखकर होने की संभावना है।

बठिंडा शहरी में भाजपा की नजर बठिंडा जिले में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन के बाद सीटों के बंटवारे का गणित दिलचस्प हो गया है। पहली नजर में बठिंडा शहरी सीट पर भाजपा की दावेदारी मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यहां अकाली दल से अधिक वोट हासिल किए थे। लेकिन इस सीट का राजनीतिक इतिहास और बादल परिवार का प्रभाव इस समीकरण को इतना आसान नहीं रहने देता।

बठिंडा शहरी हलका लंबे समय से बादल परिवार की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस क्षेत्र से राजनीतिक जुड़ाव और अकाली दल का परंपरागत आधार पार्टी के लिए इस सीट को खास बनाता है। ऐसे में गठबंधन के तहत भाजपा को यह सीट देना अकाली दल के लिए केवल सीट छोड़ने का मामला नहीं होगा, बल्कि अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव और स्थानीय संगठन की पकड़ से जुड़ा सवाल भी होगा।

बठिंडा शहरी सीट पर फंसा पेच दूसरी तरफ भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को आधार बनाकर बठिंडा शहरी सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। पार्टी के लिए यह तर्क महत्वपूर्ण होगा कि अलग चुनाव लड़ने के दौरान उसने इस सीट पर अकाली दल से अधिक वोट हासिल किए थे। ऐसे में गठबंधन के बाद भाजपा स्थानीय स्तर पर अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर सकती है।

यही कारण है कि बठिंडा शहरी सीट गठबंधन के भीतर बातचीत का महत्वपूर्ण विषय बन सकती है। एक तरफ भाजपा के पास लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का आधार है तो दूसरी तरफ अकाली दल के पास बादल परिवार का पुराना राजनीतिक प्रभाव और इस सीट से जुड़ी प्रतिष्ठा है।