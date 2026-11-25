रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में सुखबीर सिंह बादल का सियासी सफर सत्ता, संघर्ष, विवाद और वापसी की कोशिशों से भरा रहा है। 2009 से 2017 तक आठ साल उपमुख्यमंत्री रहने के बाद 2017 में सत्ता से बाहर हुए सुखबीर के सामने अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने की चुनौती थी। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने और लगातार चुनावी हार के बावजूद उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी।

अब छह साल बाद भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन ने उनके राजनीतिक सफर को नया मोड़ दे दिया है। पिता स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद अकाली दल की राजनीतिक विरासत और नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी सुखबीर के कंधों पर आ गई। हालांकि, पार्टी के कमजोर होते जनाधार के साथ उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे।

2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल महज तीन सीटों पर सिमट गया और सुखबीर खुद जलालाबाद से चुनाव हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी केवल एक सीट जीत सकी। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी बढ़ी और जुलाई 2024 में गुरप्रताप सिंह वडाला के नेतृत्व में अकाली दल सुधार लहर के नाम से अलग धड़ा सामने आया।

इससे साफ हुआ कि तमाम विरोध के बावजूद पार्टी संगठन में उनकी पकड़ कायम है। इस बीच सुखबीर पर दो बार जानलेवा हमले भी हुए। दिसंबर 2024 में अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब के बाहर सेवा करते समय उन पर गोली चलाई गई, लेकिन वह बाल-बाल बच गए। अगस्त 2026 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारे के बाहर उन पर किरपान से हमला हुआ, जिसमें वह घायल हो गए।