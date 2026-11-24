'करतारपुर साहिब कॉरिडोर और बंदी सिखों के मुद्दे पर अकाली दल के साथ मिलकर निकलेंगे हल', अमित शाह का बड़ा एलान
गठबंधन के एलान के दौरान अमित शाह ने कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर जल्द खोला जाएगा। उन्होंने बंदी सिखों के मुद्दे पर भी अकाली दल के साथ चर्चा कर हल निकालने का भरोसा दिया।
HighLights
करतारपुर कॉरिडोर जल्द खोलने का आश्वासन, सुरक्षा स्थिति पर नजर।
बंदी सिखों के मुद्दे पर भाजपा-अकाली दल मिलकर चर्चा करेंगे।
गठबंधन पंजाब के विकास और पंथक मुद्दों को सुलझाने हेतु।
रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। भाजपा मुख्यालय में आज शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के एलान के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह ने कहा कि इतना बड़ा और पवित्र धार्मिक स्थान बंटवारे के समय कांग्रेस की गलतियों की वजह से ही पाकिस्तान में चला गया था। देश के बंटवारे के समय कांग्रेस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा सिख समुदाय को भुगतना पड़ा।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ही 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाकर सिख श्रद्धालुओं की 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया।
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कॉरिडोर जल्द खुलेगा- शाह
गृह मंत्री ने कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बंद रखने का कोई मतलब नहीं है। इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा कारणों के चलते अस्थायी तौर पर बंद किया गया था।
उन्होंने कहा, दोनों तरफ के लोगों की धार्मिक भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्थिति सामान्य होते ही कॉरिडोर को फिर से खोल दिया जाएगा। सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है और सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत चल रही है।
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बंदी सिखों के मुद्दे पर भी बात
बंदी सिखों के मुद्दे पर शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां, भाजपा और अकाली दल, बैठकर चर्चा करेंगी और इसका कोई न कोई हल निकाला जाएगा। शाह ने कहा कि अकाली दल के साथ गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि पंजाब के विकास, शांति और पंथक मुद्दों को हल करने के लिए है। बंदी सिखों जैसे संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगी।
मई 2025 से बंद है कॉरिडोर
बता दें कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 7 मई 2025 से सुरक्षा कारणों से बंद किया गया था। इसके बाद से सिख संगठनों और अकाली दल की ओर से इसे दोबारा खोलने की मांग लगातार उठ रही थी। भाजपा-अकाली दल गठबंधन के ऐलान के साथ ही इस मुद्दे पर शाह के बयान को पंजाब की पंथक राजनीति में बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
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