रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। भाजपा मुख्यालय में आज शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के एलान के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह ने कहा कि इतना बड़ा और पवित्र धार्मिक स्थान बंटवारे के समय कांग्रेस की गलतियों की वजह से ही पाकिस्तान में चला गया था। देश के बंटवारे के समय कांग्रेस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा सिख समुदाय को भुगतना पड़ा।

मई 2025 से बंद है कॉरिडोर बता दें कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 7 मई 2025 से सुरक्षा कारणों से बंद किया गया था। इसके बाद से सिख संगठनों और अकाली दल की ओर से इसे दोबारा खोलने की मांग लगातार उठ रही थी। भाजपा-अकाली दल गठबंधन के ऐलान के साथ ही इस मुद्दे पर शाह के बयान को पंजाब की पंथक राजनीति में बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।