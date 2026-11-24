राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के फिर से एक साथ आने और गठबंधन करने की चर्चाएं अचानक तेज हो गई हैं। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मंगलवार, 24 नवंबर को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर एक बजे नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। इस प्रेस वार्ता को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे।

दिग्गज नेताओं की इस संयुक्त प्रेस वार्ता को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी बढ़ गई है। लंबे समय से दोनों पुराने सहयोगियों के दोबारा एक मंच पर आने के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में शीर्ष नेताओं का एक साथ मीडिया के सामने आना और दिल्ली मुख्यालय में बैठक करना पंजाब की राजनीति और चुनावी समीकरणों के लिहाज से बेहद निर्णायक माना जा रहा है।