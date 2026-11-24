रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच दोबारा गठबंधन की संभावनाएं लगभग सहमति तक पहुंच गई हैं। पिछले करीब एक महीने से दोनों दलों के बीच चल रही बातचीत अब अंतिम दौर में बताई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी एक संभावित फार्मूला सामने आया है।

इसके तहत भाजपा 117 विधानसभा सीटों में से करीब 48 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि अकाली दल के हिस्से में बाकी सीटें आ सकती हैं। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें उस समय तेज हुई थीं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में NDA की सरकार बनने की बात कही थी।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात तथा भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी सीआर पाटिल की सक्रियता को भी महत्वपूर्ण संकेत माना गया। यह भी पढ़ें- पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन तय, दोपहर 1 बजे होगा एलान 2017 में 23 सीटों पर उतरी थी भाजपा भाजपा इस बार पुराने 94-23 के सीट बंटवारे के फार्मूले पर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने 94 और भाजपा ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। अब भाजपा अपने बढ़े हुए संगठनात्मक आधार और चुनावी दावेदारी के हिसाब से अधिक सीटें चाहती है।