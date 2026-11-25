डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन के बाद पंजाब में चुनावी समीकरणों को लेकर कांग्रेस ने भी गठबंधन की संभावनाओं के दरवाजे खुले रखे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान परगट सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कांग्रेस पंजाब में अन्य दलों के साथ गठबंधन कर सकती है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। सीपीआई, सीपीएम समेत इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के साथ गठबंधन की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। पंजाब कांग्रेस भवन में बुधवार पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रधान परगट सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डॉ. अमर सिंह ने भाजपा-अकाली दल गठबंधन पर निशाना साधा।

नेताओं ने दावा किया कि दोनों दल अपने आंतरिक सर्वे में कमजोर स्थिति में पाए गए हैं और उन्हें अकेले चुनाव लड़ने पर जीत की संभावना कम नजर आई। इसी वजह से दोनों को गठबंधन करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक मजबूरी बताते हुए गठबंधन को पंजाब के मुद्दों पर दिशाहीन करार दिया।

इस मौके पर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि अकाली दल में नेताओं के पार्टी छोड़ने से खलबली मची हुई है और भाजपा के साथ गठबंधन से पंजाब के लोग निराश हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि छह साल पहले जिन मुद्दों पर गठबंधन टूटा था, क्या उनका समाधान हो गया है?

चन्नी का अकाली-भाजपा गठबंधन पर हमला उन्होंने अकाली दल के उस पुराने रुख की भी याद दिलाई जिसमें हिंदू मुख्यमंत्री न बनने देने की बात कही गई थी, जबकि अब सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने की चर्चा है। चन्नी ने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब में अल्पसंख्यकों को कमजोर करना चाहती है और यह गठबंधन राज्य के लिए खतरनाक है।