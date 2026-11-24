रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में 24 नवंबर का दिन अहम रहा। 6 साल बाद दो दल एक साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिरोमणि अकाली दिल (शिअद) के बीच आखिरकार गठबंधन हो गया। शिअद बड़े भाई और बीजेपी छोटे की भूमिका में रहेगी।

वहीं, पंजाब की राजनीति में सुखबीर सिंह बादल का सियासी सफर सत्ता, संघर्ष, विवाद और वापसी की कोशिशों से भरा रहा है। 2009 से 2017 तक आठ साल उपमुख्यमंत्री रहने के बाद 2017 में सत्ता से बाहर हुए सुखबीर के सामने अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने की चुनौती थी।

कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने और लगातार चुनावी हार के बावजूद उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी। अब छह साल बाद भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन ने उनके राजनीतिक सफर को नया मोड़ मिलेगा। पिता स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद अकाली दल की राजनीतिक विरासत और नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी सुखबीर के कंधों पर आ गई।

पार्टी नेतृत्व पर उठने लगे सवाल हालांकि, पार्टी के कमजोर होते जनाधार के साथ उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल महज तीन सीटों पर सिमट गया और सुखबीर खुद जलालाबाद से चुनाव हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी केवल एक सीट जीत सकी। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी बढ़ी और जुलाई 2024 में गुरप्रताप सिंह वडाला के नेतृत्व में अकाली दल सुधार लहर के नाम से अलग धड़ा सामने आया।