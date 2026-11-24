डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में आज नया अध्याय जुड़ गया। 6 साल बाद भाजपा और अकाली दल में फिर से गठबंधन हुआ है। गठबंधन होने के बाद जैसे ही तस्वीर सामने आई, इसके बाद एक नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मंच पर आज जो नहीं दिखे, उन्होंने ही बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन के सबसे बड़े समर्थक थे।

मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल और दोनों दलों के कई नेता नजर आए, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं दिखे। वे अकाली-भाजपा गठबंधन के कट्टर समर्थक थे, लेकिन इस खास अवसर पर मंच से अनुपस्थित थे।

BJP-SAD गठबंधन में संकटमोचक बने कैप्टन अमरिंदर भाजपा-शिअद गठबंधन में सबसे बड़ी बाधा सीटों का बंटवारा बना हुआ था। इसी बाधा को दूर करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे आए थे। उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद गठबंधन पर चर्चा को लेकर दोनों ही दल आगे बढ़े।