राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन पर कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन कोई नया नहीं है, बल्कि दोनों दलों के बीच पहले से ही अंदरूनी तौर पर तालमेल बना हुआ था। अब इसे केवल जनता के सामने औपचारिक रूप से दिखाया जा रहा है।

वड़िंग ने कहा कि आज दोनों दल भले ही इसे नया गठबंधन बता रहे हों, लेकिन यह साथ पहले से ही चल रहा था। इस गठबंधन का पंजाब की राजनीति पर असर पड़ेगा और कांग्रेस को इसका फायदा होगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा-अकाली दल के साथ आने से कांग्रेस को 15 सीटों का लाभ मिलेगा।

अत्याचार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की अपील उन्होंने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की धरती गुरु नानक देव जी के सर्वधर्म समभाव, संवाद और भाईचारे के संदेश की धरती है। गुरुपर्व के अवसर पर उन्होंने सभी पंजाबियों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने, अच्छे कार्यों के लिए आगे आने और अत्याचार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की अपील की।