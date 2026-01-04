Language
    पंजाब के मालेरकोटला में गौ तस्करी का पर्दाफाश, ट्रक से 11 गायें बचाईं; 6 तस्करों पर FIR

    By Sachin Dhanjas Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    मालेरकोटला में गौ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। गौरक्षा दल पंजाब की सूचना पर पुलिस ने एक ट्रक से 11 गौवंश को बचाया। ये गौवंश बाहरी राज्यों में ...और पढ़ें

    मालेरकोटला में गौ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, मालेरकोटला। इलाके से गो तस्करी का घिनौना अपराध तेजी से बढ़ रहा है। मालेरकोटला से दर्जन भर गौवंश को बाहरी राज्यों में लेजाने के कोशिश करते आधा दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ गौरक्षा दल पंजाब के सीनियर उपप्रधान ने मामला दर्ज करवाया व एक ट्रक ट्राला में 11 गौवंश को आजाद करवाया।

    पुलिस ने इन व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज करके उनकी तलाश आरंभ कर दी। साथ ही गौवंश को सुरक्षित तरीके से गौशाला पहुंचाया गया। पुलिस को दी जानकारी में गौरक्षा दल पंजाब के सीनियर उपप्रधान अनुराग वर्मा निवासी मालेरकोटला ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी की इलाके में से कुछ व्यक्ति गौवंश से यहां से लेजाकर बाहरी राज्यों में काटकर उनका मांस बाजारों में बेचते हैं।

    सूचना के आधार पर उन्होंने रात को चांद धर्मकांडा खन्ना रोड पर चेकिंग की। इस दौरान एक टाले में से 11 गोवंश को आजाद करवाया। उन्होंने बताया कि सलीम उर्फ काका निवासी जमालपुरा हाल आबाद गौसपुरा दुलमां मालेरकोटला, उसका पुत्र सुहेल व सोनी निवासी जमालपुरा, निशान ने अपने घर से उक्त ट्रक ट्राला में गोवंश लोड किए।

    इसे जगजीत पुरी निवासी ललहेड़ी रोड आजाद नगर खन्ना, उसका पुत्र मनप्रीत पुरी चला रहे हैं। यह व्यक्ति योजनाबंद तरीके से मिलजुलकर इलाके में से गोवंश को इकट्ठा करके बाहरी राज्य में लेजाकर काटकर गो मांस बेचने का कारोबार करते हैं। पुलिस ने उक्त 6 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर पड़ताल आरंभ कर दी।