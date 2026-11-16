पंजाब में जनगणना-2027 के दूसरे चरण का आगाज, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार संग की स्व-गणना

जागरण संवाददाता, संगरूर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को अपने संगरूर आवास पर जनगणना-2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने परिवार सहित ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी कर पंजाब के लोगों को इस राष्ट्रीय अभियान में भाग लेने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की कि वे निर्धारित समय के भीतर अपनी जानकारी दर्ज करवाएं और जनगणना को सफल बनाने में सहयोग दें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के निवासी 16 से 30 नवंबर 2026 तक घर बैठे आनलाइन स्व-गणना कर सकते हैं। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी एकत्रित करेंगे। आनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया बेहद सरल व सुविधाजनक है। इसे पूरा करने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है। इसके लिए किसी भी दस्तावेज को जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है।

विकास योजनाओं का आधार बनेंगे जनगणना के आंकड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राज्य के भविष्य की विकास योजनाओं और सामाजिक-आर्थिक नीतियों का महत्वपूर्ण आधार है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और अन्य जनकल्याणकारी क्षेत्रों में योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।

जनगणना के दूसरे चरण में नागरिकों की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति, प्रवास, शिक्षा और प्रजनन संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा परिवार के सदस्यों, आय और आवास से जुड़े विवरण भी एकत्रित किए जाएंगे। 16 वर्ष बाद हो रही जनगणना मुख्यमंत्री ने बताया कि 16 वर्षों के अंतराल के बाद देश में जनगणना करवाई जा रही है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन और आनलाइन स्व-गणना की सुविधा के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। इसमें मकानों की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और घरेलू संपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई गई थी।