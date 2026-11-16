जनगणना 2027: आज से शुरू होगी स्व-गणना, जानें कैसे घर बैठे पोर्टल पर भर सकेंगे परिवार का पूरा ब्योरा

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत जिले में 16 नवंबर से स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही लोग घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से परिवार और मकान से संबंधित जानकारी आनलाइन दर्ज कर सकेंगे। स्व-गणना की यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे।

इस दौरान नागरिकों की ओर से आनलाइन भरी गई जानकारी का सत्यापन भी किया जाएगा। पंजाब के सभी जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से स्व-गणना अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। बठिंडा के डीसी राजेश धीमान ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में स्व-गणना पोर्टल पर अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को फार्म भरते समय सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए, ताकि जनगणना का कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके। स्व-गणना पूरी करने के बाद पोर्टल की ओर से एक विशेष स्व-गणना ID जारी की जाएगी।

पंजाब के हर जिले के नगर निगम की ओर से भी इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों, अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्व-गणना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रगणकों और सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक परिवार स्व-गणना में हिस्सा लें और जनगणना की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।