जालंधर से मोगा-फिरोजपुर का सफर एक घंटा होगा कम, 669 करोड़ से बनेगा 40 KM फोरलेन हाईवे

सुरिंदर सिंह, जालंधर। जालंधर से मोगा, फिरोजपुर और कपूरथला की ओर जाने वाले लोगों का सफर आने वाले समय में आसान और कम समय वाला हो सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे से जालंधर की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 669.12 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है।

इसके तहत जालंधर-मोगा रोड को जालंधर-कपूरथला रोड और कपूरथला-सुल्तानपुर लोधी रोड से जोड़ने वाले दो हिस्सों में कुल 39.5 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। योजना में चार प्रमुख राउंडग्लास फ्लाईओवर भी शामिल हैं। इन पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फ्लाईओवरों की कनेक्टिविटी दिल्ली-जम्मू-कटड़ा एक्सप्रेसवे से भी होगी। इससे जालंधर और आसपास के गांवों के साथ दूसरे शहरों तक पहुंचना आसान होगा। फोरलेन हाईवे और फ्लाईओवर बनने से जालंधर से मोगा और फिरोजपुर जाने वाले वाहन चालकों को सफर में करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं।

निर्माण पूरा होने के बाद करीब एक घंटे की बचत होने का अनुमान है। जालंधर से सुल्तानपुर लोधी पहुंचने में भी करीब एक घंटा लग सकता है। बेहतर सड़क संपर्क से शहरों के बीच आवागमन आसान होगा और व्यापार तथा माल ढुलाई को भी मदद मिल सकती है।

योजना में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। हाईवे के किनारे ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। हादसे की स्थिति में घायलों को जल्द चिकित्सा सुविधा देने में इनसे मदद मिल सकती है। फिलहाल कई बार घायलों को इलाज के लिए दूर स्थित अस्पतालों तक ले जाना पड़ता है।

यहां बनेंगे राउंडग्लास फ्लाईओवर नकोदर से फिल्लौर की तरफ मोगा हाईवे से कनेक्टिविटी देने के लिए इस हिस्से में फ्लाईओवर बनाया जाएगा।

जालंधर-कपूरथला रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जिससे कपूरथला की तरफ जाने वाले वाहनों को सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

गांव कंग साबू के अंदर हाईवे पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इससे आसपास के गांवों को भी सड़क से जुड़ने में सुविधा मिलेगी।

सुरानुस्सी-कपूरथला रोड इस हिस्से में फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे कपूरथला रोड और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

( इन फ्लाईओवरों का मकसद सिर्फ एक्सप्रेसवे को जोड़ना नहीं, बल्कि आसपास के गांवों को भी हाईवे नेटवर्क से जोड़ना है।) दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा नेटवर्क प्रस्तावित सड़क और फ्लाईओवरों के जरिये जालंधर-मोगा रोड, जालंधर-कपूरथला रोड और सुल्तानपुर लोधी की ओर जाने वाले रास्ते दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। इससे दिल्ली, जम्मू और कटरा की ओर जाने वाले वाहनों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। आसपास के गांवों से एक्सप्रेसवे तक पहुंचना भी आसान होगा।

टोल प्लाजा की जगह अभी तय नहीं हाईवे प्रोजेक्ट में टोल प्लाजा भी बनाए जाएंगे, लेकिन उनकी जगह को लेकर अभी अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है। निर्माण योजना और डिजाइन को अंतिम रूप देने के बाद ही स्थान तय होगा।