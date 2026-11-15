आपदा से मुकाबले को उत्तराखंड में गांव-गांव तैयार होगी ‘सुरक्षा फौज’, तकनीक संग जुड़ेगा पारंपरिक ज्ञान

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब तकनीक के साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान को भी मजबूत आधार बनाया जाएगा। राज्यपाल डा. ढाल सिंह बिसेन ने ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों को तैयार करने, अर्ली वार्निंग सिस्टम का विस्तार करने और आधुनिक संसाधनों के उपयोग के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग आपदाओं के प्रति पहले से जागरूक और सतर्क हैं। उनकी सामुदायिक क्षमता और वर्षों के अनुभव को वैज्ञानिक तकनीक से जोड़कर आपदा को न्यून किया जा सकता है। राज्यपाल ने लोक भवन में उनसे मुलाकात करने आए राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन को ये निर्देश दिए।