पंजाब चुनाव 2027: 14वें स्थापना दिवस पर AAP की मोगा में महारैली, अरविंद केजरीवाल और सीएम मान करेंगे बड़े एलान
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी 26 नवंबर को मोगा से चुनावी बिगुल फूंकेगी। 14वें स्थापना दिवस पर ...और पढ़ें
HighLights
AAP 26 नवंबर को मोगा से पंजाब चुनाव अभियान का आगाज।
केजरीवाल-मान रैली में पार्टी का विजन और रणनीति करेंगे पेश।
महिलाओं और Gen-Z युवाओं पर रहेगा AAP का विशेष चुनावी फोकस।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी (आप) 26 नवंबर को मोगा से अपने चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज करेगी। पार्टी के 14वें स्थापना दिवस और संविधान दिवस के मौके पर होने वाली इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक मंच पर नजर आएंगे।
इस रैली के जरिए पार्टी अगले पांच साल के लिए पंजाब को लेकर अपना विजन और चुनावी रणनीति जनता के सामने रखेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कई बड़ी चुनावी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। आप ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।
पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की एक और सूची 26 नवंबर की रैली से पहले जारी किए जाने की संभावना है। ऐसे में मोगा रैली को केवल स्थापना दिवस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा पंजाब के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी रहने की संभावना है।
यह भी पढ़ें- पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए BJP का बड़ा दांव, राघव चड्ढा सहित AAP छोड़कर आए सांसदों को दी अहम जिम्मेदारी
पंजाब में फिर सक्रिय होंगे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल की इस रैली में मौजूदगी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने पंजाब की राजनीतिक गतिविधियों में अपेक्षाकृत कम भागीदारी की है। इस दौरान पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रदेश के दूसरे वरिष्ठ नेताओं को आगे रखकर राजनीतिक गतिविधियां संचालित की हैं। प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी पार्टी के राजनीतिक संदेश को जनता तक पहुंचाते रहे हैं।
यहां तक कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्तर पर की गई है। पार्टी की रणनीति राज्य के नेतृत्व को आगे रखकर चुनाव लड़ने की रही है। हालांकि, मोगा रैली में केजरीवाल की मौजूदगी से यह स्पष्ट संकेत मिलेगा कि पंजाब का चुनाव पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता में भी है।
महिलाओं और Gen-Z पर खास फोकस
मोगा रैली में आप सरकार अपने करीब 56 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकती है। पार्टी की चुनावी रणनीति में महिलाओं और युवाओं, खासकर Gen-Z को विशेष रूप से केंद्र में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना को लेकर भी पार्टी बड़ी घोषणा कर सकती है। रोजगार के अवसरों और युवाओं के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को भी प्रमुखता से पेश किया जाएगा।
इसके अलावा सरकार नहरी सिंचाई का दायरा बढ़ाने, किसानों को नहरी पानी उपलब्ध कराने और बिजली के मोर्चे पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा को अपनी उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रख सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क, सरकारी अस्पतालों के अपग्रेडेशन, मुफ्त दवाइयों और डायग्नोस्टिक टेस्ट की सुविधाओं के साथ मुख्यमंत्री सेहत योजना का प्रचार किया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगार सृजन को भी चुनावी अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया जा सकता है। पार्टी इन योजनाओं के जरिए जनता को यह बताने की कोशिश करेगी कि सत्ता में आने के बाद उसने किन क्षेत्रों में काम किया है और अगले पांच वर्षों में उसकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी।
यह भी पढ़ें- जनगणना 2027: आज से शुरू होगी स्व-गणना, जानें कैसे घर बैठे पोर्टल पर भर सकेंगे परिवार का पूरा ब्योरा
मोगा का राजनीतिक इतिहास भी अहम
मोगा पंजाब की राजनीति में बड़ी चुनावी रैलियों के लिए खास पहचान रखता है। शिरोमणि अकाली दल ने 1996, 2006 और 2011 में अपने चुनावी अभियानों की शुरुआत मोगा से की थी। इसके बाद पार्टी ने क्रमश: 1997, 2007 और 2012 में सत्ता हासिल की। इस कारण अकाली दल के लिए मोगा को राजनीतिक रूप से लकी माना जाता रहा है।
आम आदमी पार्टी भी मोगा को बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करती रही है। इसी साल सितंबर में अरविंद केजरीवाल ने मोगा जिले के बाघापुराना में रैली कर किसानों के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था। अब 26 नवंबर को होने वाली रैली के जरिए पार्टी एक बार फिर मोगा से पंजाब में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेगी।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।