पंजाब चुनाव 2027: 14वें स्थापना दिवस पर AAP की मोगा में महारैली, अरविंद केजरीवाल और सीएम मान करेंगे बड़े एलान

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी (आप) 26 नवंबर को मोगा से अपने चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज करेगी। पार्टी के 14वें स्थापना दिवस और संविधान दिवस के मौके पर होने वाली इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक मंच पर नजर आएंगे।

इस रैली के जरिए पार्टी अगले पांच साल के लिए पंजाब को लेकर अपना विजन और चुनावी रणनीति जनता के सामने रखेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कई बड़ी चुनावी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। आप ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।

पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की एक और सूची 26 नवंबर की रैली से पहले जारी किए जाने की संभावना है। ऐसे में मोगा रैली को केवल स्थापना दिवस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा पंजाब के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी रहने की संभावना है।

यहां तक कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्तर पर की गई है। पार्टी की रणनीति राज्य के नेतृत्व को आगे रखकर चुनाव लड़ने की रही है। हालांकि, मोगा रैली में केजरीवाल की मौजूदगी से यह स्पष्ट संकेत मिलेगा कि पंजाब का चुनाव पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता में भी है।

महिलाओं और Gen-Z पर खास फोकस मोगा रैली में आप सरकार अपने करीब 56 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकती है। पार्टी की चुनावी रणनीति में महिलाओं और युवाओं, खासकर Gen-Z को विशेष रूप से केंद्र में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना को लेकर भी पार्टी बड़ी घोषणा कर सकती है। रोजगार के अवसरों और युवाओं के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को भी प्रमुखता से पेश किया जाएगा।

इसके अलावा सरकार नहरी सिंचाई का दायरा बढ़ाने, किसानों को नहरी पानी उपलब्ध कराने और बिजली के मोर्चे पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा को अपनी उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रख सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क, सरकारी अस्पतालों के अपग्रेडेशन, मुफ्त दवाइयों और डायग्नोस्टिक टेस्ट की सुविधाओं के साथ मुख्यमंत्री सेहत योजना का प्रचार किया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगार सृजन को भी चुनावी अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया जा सकता है। पार्टी इन योजनाओं के जरिए जनता को यह बताने की कोशिश करेगी कि सत्ता में आने के बाद उसने किन क्षेत्रों में काम किया है और अगले पांच वर्षों में उसकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी।