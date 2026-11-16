पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए BJP का बड़ा दांव, राघव चड्ढा सहित AAP छोड़कर आए सांसदों को दी अहम जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में बीजेपी भी बड़ा दांव खेला है।

शिरोमणि अकाली दल के साथ गठजोड़ की अटकलों के बीच भाजपा ने आम आदमी पार्टी से आए सांसदों पर दांव खेला है। पार्टी ने राघव चड्ढा सहित अन्य सांसदों को बीजेपी की अहम समितियों में जगह दी है।

पार्टी कार्यालय के एक प्रेस बयान के अनुसार, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने राज्य-स्तरीय इन दो समितियों का गठन किया है।

ढिल्लों ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी समितियों की घोषणा की जाएगी। राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष होंगे।

इसके अन्य 12 सदस्यों में मनप्रीत सिंह बादल, अश्वनी शर्मा, मनोरंजन कालिया, सोम प्रकाश, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, अश्वनी सेखरी, सतनाम सिंह संधू, राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता, हरभजन सिंह, परमपाल कौर और एचएस फूलका शामिल हैं।

भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों द्वारा जारी राज्य घोषणापत्र समिति के सदस्यों की लिस्ट

क्रम संख्या नाम समिति में पद पदनाम 1 श्री अविनाश राय खन्ना अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद 2 स. मनप्रीत सिंह बादल सदस्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब 3 श्री अश्वनी शर्मा सदस्य विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य 4 श्री मनोरंजन कालिया सदस्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य 5 श्री सोम प्रकाश सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार 6 स. राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी सदस्य पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य 7 श्री अश्वनी सेखरी सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक 8 स. सतनाम सिंह संधू सदस्य राज्यसभा सांसद 9 श्री राघव चड्ढा सदस्य राज्यसभा सांसद 10 श्री राजिंदर गुप्ता सदस्य राज्यसभा सांसद 11 स. हरभजन सिंह सदस्य राज्यसभा सांसद 12 श्रीमती परमपाल कौर सदस्य राज्य प्रकोष्ठ संयुक्त समन्वयक 13 स. एच. एस. फूलका सदस्य पूर्व विधायक

पंजाब कांग्रेस ने चुनावों से पहले दल-बदलुओं को शामिल करने के लिए एक विशेष पैनल बनाया है। राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ 'चार्जशीट कमिटी' के अध्यक्ष होंगे।

इसके 13 अन्य सदस्य इकबाल सिंह लालपुरा, विजय सांपला, श्वेत मलिक, परनीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, दिनेश बब्बू, सुशील रिंकू, गेजा राम, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, एसएस चन्नी और जगमीत सिंह बराड़ हैं।

पंजाब चार्जशीट कमिटी की लिस्ट में शामिल नाम क्रम संख्या नाम समिति में पद पदनाम 1 श्री सुनील जाखड़ अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक 2 स. इकबाल सिंह लालपुरा सदस्य सदस्य संसदीय बोर्ड भाजपा और पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार 3 श्री विजय सांपला सदस्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार 4 इंजी. श्वेत मलिक सदस्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद 5 महारानी परनीत कौर सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार 6 स. रवनीत सिंह बिट्टू सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार 7 श्री दिनेश बब्बू सदस्य पूर्व उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर), पंजाब 8 श्री सुशील रिंकू सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा पंजाब और पूर्व सांसद 9 श्री गेजा राम सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा पंजाब 10 स. विक्रमजीत सिंह साहनी सदस्य राज्यसभा सांसद 11 श्री अशोक मित्तल सदस्य राज्यसभा सांसद 12 श्री संदीप पाठक सदस्य राज्यसभा सांसद 13 स. एस. एस. चन्नी सदस्य मुख्य प्रवक्ता भाजपा पंजाब 14 स. जगमीत सिंह बराड़ सदस्य पूर्व सांसद आप छोड़कर आए सांसदों के नाम भी शामिल इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को घोषणापत्र समिति में शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के पूर्व रणनीतिकार संदीप पाठक, और व्यवसायी अशोक मित्तल तथा विक्रमजीत सिंह साहनी 'चार्जशीट समिति' में हैं। दिल्ली के एक पंजाबी परिवार से आने वाले राघव चड्ढा ने अप्रैल में नई दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली। उसी दिन पाठक और मित्तल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और बाकी लोग बाद में आ गए।