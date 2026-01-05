रूपनगर: ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

संवाद सहयोगी, आनंदपुर साहिब (रूपनगर)। प्रेस भवन आनंदपुर साहिब में कृष्णा नंद वासी श्री नयना देवी जिला बिलासपुर ने प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि आनंदपुर साहिब के एक निजी अस्पताल द्वारा उनकी पत्नी अमिता देवी के आपरेशन के दौरान बरती गई लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई है।

कृष्णा नंद के साथ आए संदीप चंदेल, प्रधान ग्राम पंचायत और विधि सिंह, पूर्व प्रधान गांव घवांडल ने जिला पुलिस प्रशासन से मांग की है कि परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। कृष्णा नंद ने बताया कि तीन दिसंबर को उन्होंने अपनी पत्नी अमिता देवी को निजी अस्पताल के डॉक्टर सारिका जसवाल के पास रुटीन जांच के लिए लाया था।

डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के बाद बताया कि पेट में एक क्लाट है और बीस मिनट का एक छोटा आपरेशन करवाने की सलाह दी। डा. सारिका जसवाल ने फोन करके छह दिसंबर को आपरेशन करवाने के लिए बुलाया। डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपिक आपरेशन का समय 20 मिनट बताया।

आपरेशन के लिए ले जाने के एक घंटे बाद भी जब उसकी पत्नी को बाहर नहीं लाया गया तो कृष्णा नंद ने पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि अमिता देवी को दस मिनट में बाहर लाया जाएगा। जब उनका सब्र टूट गया तो वे आपरेशन थिएटर में चले गए।

उन्होंने अमिता देवी की बेहोशी का कारण पूछा तो डॉक्टर सारिका जसवाल ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन वे जबरदस्ती अपनी पत्नी के पास पहुंच गए और देखा कि अमिता देवी के माथे पर चोट का एक बड़ा निशान था।