रूपनगर: पुलिस मुठभेड़ में एक शूटर को लगी गोली, पांच गिरफ्तार
रूपनगर के रोलूमाजरा गांव में खालिस्तानी गतिविधियों का विरोध करने वाले इटली के गुरुद्वारा मैनेजर रणजीत सिंह के परिवार की रेकी करने आए एक गैंग का पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रूपनगर। खालिस्तानी गतिविधियों का विरोध करने वाले इटली के गुरुद्वारा सिंह सभा के मैनेजर रणजीत सिंह के परिवार की रूपनगर के गांव रोलूमाजरा में रेकी करने और मार देने की नीयत से आए गैंग के सदस्यों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक आरोपित की दायीं टांग पर गोली लगी है और वो पुलिस हिरासत में है।
जबकि चार साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इसकी जानकारी एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना ने रूपनगर में प्रेस कांफ्रेंस करके दी है। सभी पांचों आरोपित होशियारपुर जिले के हैं और मुख्य सरगना करणदीप सिंह उर्फ कन्नू हत्या, हत्या करने के लिए रेकी और घर पर फायरिंग करने के अलग अलग मामले दर्ज हैं।
