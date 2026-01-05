रूपनगर: पुलिस मुठभेड़ में एक शूटर को लगी गोली, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रूपनगर। खालिस्तानी गतिविधियों का विरोध करने वाले इटली के गुरुद्वारा सिंह सभा के मैनेजर रणजीत सिंह के परिवार की रूपनगर के गांव रोलूमाजरा में रेकी करने और मार देने की नीयत से आए गैंग के सदस्यों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक आरोपित की दायीं टांग पर गोली लगी है और वो पुलिस हिरासत में है।