रूपनगर में मुस्लिम समुदाय का यूपी पुलिस और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 'आई लव मोहम्मद' बैनर पर कार्रवाई का विरोध

रूपनगर में मुस्लिम समुदाय ने यूपी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर बेला चौक और शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए। कानपुर में बैनर लगाने पर मामला दर्ज करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और इमामों ने भी पुलिस कार्रवाई की निंदा की और मामले रद्द करने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा।

संवाद सहयोगी, रूपनगर। रूपनगर में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यूपी पुलिस तथा यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर पकड़ रोष प्रदर्शन किया। स्थानीय बेला चौक एवं शहीद भगत सिंह चौक में किए गए प्रदर्शन का कारण कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर टांगने पर यूपी पुलिस द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मामला दर्ज किया जाना बताया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ सहित उपाध्यक्ष बशीर अहमद ने कहा कि लोतांत्रिक देश में नबी के साथ मोहब्बत के इजहार करने पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा शेखां मस्जिद के इमामसय्यद अजहर हसन सहित बिलाल मस्जिद के इमाम मोहम्मद आदिल, फारूखी मस्जिद के इमाम तारिक रजा ने भी यूपी पुलिस की इस कार्रवाई का खुले शब्दों में विरोध किया तथा स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद साहिब को विश्व भर के मुसलमान मोहब्बत करते हैं जबकि इस मोहब्बत का इजहार करने की आज्ञा संविधान भी देता है।