Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूपनगर में मुस्लिम समुदाय का यूपी पुलिस और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 'आई लव मोहम्मद' बैनर पर कार्रवाई का विरोध

    By ARUN KUMAR PURI Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:18 PM (IST)

    रूपनगर में मुस्लिम समुदाय ने यूपी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर बेला चौक और शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए। कानपुर में बैनर लगाने पर मामला दर्ज करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और इमामों ने भी पुलिस कार्रवाई की निंदा की और मामले रद्द करने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुस्लिम समुदाय ने यूपी सरकार व पुलिस के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, रूपनगर। रूपनगर में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यूपी पुलिस तथा यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर पकड़ रोष प्रदर्शन किया। स्थानीय बेला चौक एवं शहीद भगत सिंह चौक में किए गए प्रदर्शन का कारण कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर टांगने पर यूपी पुलिस द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मामला दर्ज किया जाना बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मौके कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ सहित उपाध्यक्ष बशीर अहमद ने कहा कि लोतांत्रिक देश में नबी के साथ मोहब्बत के इजहार करने पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

    इसके अलावा शेखां मस्जिद के इमामसय्यद अजहर हसन सहित बिलाल मस्जिद के इमाम मोहम्मद आदिल, फारूखी मस्जिद के इमाम तारिक रजा ने भी यूपी पुलिस की इस कार्रवाई का खुले शब्दों में विरोध किया तथा स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद साहिब को विश्व भर के मुसलमान मोहब्बत करते हैं जबकि इस मोहब्बत का इजहार करने की आज्ञा संविधान भी देता है।

    उन्होंने यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी की भाजपा सरकार का विरोध करते हुए दर्ज किए मामले रद्द करने की मांग उठाई तथा इस संबंधी प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी भेजा गया। इस मौके दिलशाद हुसैन सहित रियासत, फतेह खान, दिलावर खान, भोला मियां, अली अहमद, बिलाल अहमद, लक्की फारूखी, शकील अहमद आदि हाजिर रहे।