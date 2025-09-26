'आई लव मुहम्मद' के पोस्टर लेकर रूपनगर की सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय, UP की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी

रूपनगर में मुस्लिम समुदाय ने उत्तर प्रदेश पुलिस और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद के बैनर पकड़े हुए थे। उन्होंने कानपुर में बैनर लगाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मामला दर्ज करने का विरोध किया। कांग्रेस नेता सुखदेव सिंह भी शामिल हुए। मुस्लिम नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और मामले रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया।

संवाद सहयोगी, रूपनगर। रूपनगर में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उतर प्रदेश पुलिस और उतर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर पकड़ रोष प्रदर्शन किया। जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुखदेव सिंह भी शामिल हुए।

स्थानीय बेला चौक एवं शहीद भगत सिंह चौक में किए गए प्रदर्शन का कारण कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर टांगने पर उतर प्रदेश पुलिस द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मामला दर्ज किया जाना बताया जा रहा है। इस मौके कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ सहित उपाध्यक्ष बशीर अहमद ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में नबी के साथ मोहब्बत के इजहार करने पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके अलावा शेखां मस्जिद के इमाम सय्यद अजहर हसन सहित बिलाल मस्जिद के इमाम मोहम्मद आदिल, फारूखी मस्जिद के इमाम तारिक रजा ने भी उतर प्रदेश पुलिस की इस कार्यवाई का खुले शब्दों में विरोध किया और स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद साहिब को विश्व भर के मुसलमान मोहब्बत करते हैं जबकि इस मोहब्बत का इजहार करने की आज्ञा संविधान भी देता है।