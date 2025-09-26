दो युवकों से पांच किलो अफीम बरामद, रूपनगर पुलिस ने नशा तस्करों को धर दबोचा

रूपनगर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के दो युवकों से 5 किलो अफीम बरामद की है। तीन युवकों को नशा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने एक पुराने एनडीपीएस मामले में वांछित आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि पुलिस पार्टी द्वारा बिट्टू राम पुत्र राजिंदर पाल वासी गांव मजारा, थाना नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश तथा धनी राम पुत्र आत्मा राम वासी गांव बैहली, थाना नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को काबू करते हुए उनके पास से पांच किलो अफीम बरामद की गई है।

इसके अलावा थाना चमकौर साहिब की पुलिस पार्टी ने हरविंदर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह तथा सर्बजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह दोनों वासी भोजेमाजरा जिला रूपनगर को जबकि थाना नूरपुरबेदी की पुलिस पार्टी द्वारा निहाल सिंह पुत्र रणजीत सिंह वासी गांव झिंजड़ी, नूरपुरबेदी को नशा करने के आरोप में पुष्टि किए जाने के बाद काबू किया गया है।