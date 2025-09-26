Language
    दो युवकों से पांच किलो अफीम बरामद, रूपनगर पुलिस ने नशा तस्करों को धर दबोचा

    By ARUN KUMAR PURI Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:29 PM (IST)

    रूपनगर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के दो युवकों से 5 किलो अफीम बरामद की है। तीन युवकों को नशा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने एक पुराने एनडीपीएस मामले में वांछित आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

    Hero Image
    दो युवकों से पांच किलो अफीम बरामद। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, रूपनगर। जिला पुलिस ने शक के आधार पर काबू किए हिमाचल प्रदेश के दो युवकों से जहां पांच किलो अफीम बरामद की गई है, वहीं पुलिस द्वारा तीन युवकों को नशा करने के आरोप में पुष्टि होने के बाद काबू भी किया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा एक पुराने मामले में वांछित आरोपित को भी काबू किया गया है।

    एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि पुलिस पार्टी द्वारा बिट्टू राम पुत्र राजिंदर पाल वासी गांव मजारा, थाना नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश तथा धनी राम पुत्र आत्मा राम वासी गांव बैहली, थाना नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को काबू करते हुए उनके पास से पांच किलो अफीम बरामद की गई है।

    इसके अलावा थाना चमकौर साहिब की पुलिस पार्टी ने हरविंदर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह तथा सर्बजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह दोनों वासी भोजेमाजरा जिला रूपनगर को जबकि थाना नूरपुरबेदी की पुलिस पार्टी द्वारा निहाल सिंह पुत्र रणजीत सिंह वासी गांव झिंजड़ी, नूरपुरबेदी को नशा करने के आरोप में पुष्टि किए जाने के बाद काबू किया गया है।

    थाना सिटी रूपनगर की पुलिस पार्टी द्वारा जारी सर्च अभियान के दौरान दो जून को दर्ज किए गए एक एनडीपीएस मामले में वांछित आरोपित बलविंदर सिंह वाीसी जट्ठू नंगल जिला अमृतसर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।