    रूपनगर में भाई दूज की खुशी में पसरा मातम, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में पति की मौत; पत्नी घायल

    By Arun Kumar Puri Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    रूपनगर में मोरिंडा चौक के पास एक सड़क हादसे में प्रदीप कुमार शर्मा की मौत हो गई। वह अपनी पत्नी सोनू के साथ मोटरसाइकिल पर रूपनगर आ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनू गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सोनू भाई दूज पर अपने भाई को टीका लगाने आ रही थी।

    बाइपास पर मोरिंडा चौक पर हादसा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, रूपनगर। बुधवार सायं हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान संगरूर के भवानीगढ़ के प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र रजिंदर भूषण शर्मा के रूप में हुई है। प्रदीप अपनी पत्नी सोनू शर्मा को उसके भाई के घर रूपनगर मोटरसाइकिल पर लेकर आ रहा था।

    रूपनगर बाइपास पर मोरिंडा की ओर से आते हुए मोरिंडा चौक में उनका मोटरसाइकिल टकरा गया। मोटरसाइकिल को जालंधर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार करीब बीस फीट तक घसीटते हुए ले गई। पति-पत्नी दोनों को गंभीर घायल हालात में सिविल अस्पताल रूपनगर में पहुंचाया गया।

    जहां डाक्टरों ने पति प्रदीप को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल पत्नी सोनू उपचाराधीन है। सोनू अपने भाई के घर जा रही थी और वीरवार भईया दूज पर उसने भाई को टीका लगाना था। जानकारी के अनुसार सोनू शर्मा अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर रूपनगर अपने भाई के घर भाई दूज पर टीका लगाने आ रही थी।