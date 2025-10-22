रूपनगर में भाई दूज की खुशी में पसरा मातम, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में पति की मौत; पत्नी घायल

जागरण संवाददाता, रूपनगर। बुधवार सायं हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान संगरूर के भवानीगढ़ के प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र रजिंदर भूषण शर्मा के रूप में हुई है। प्रदीप अपनी पत्नी सोनू शर्मा को उसके भाई के घर रूपनगर मोटरसाइकिल पर लेकर आ रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रूपनगर बाइपास पर मोरिंडा की ओर से आते हुए मोरिंडा चौक में उनका मोटरसाइकिल टकरा गया। मोटरसाइकिल को जालंधर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार करीब बीस फीट तक घसीटते हुए ले गई। पति-पत्नी दोनों को गंभीर घायल हालात में सिविल अस्पताल रूपनगर में पहुंचाया गया।