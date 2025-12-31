कीरतपुर साहिब के गेस्ट हाउस में चल रहा था देह व्यापार, ग्रामीणों ने किया विरोध

संवाद सूत्र, कीरतपुर साहिब (रूपनगर)। कल्याणपुर गांव के स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर आरोप लगाया है कि गांव के नजदीक स्थित एक गेस्ट हाउस में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा है। यह गेस्ट हाउस धार्मिक स्थल बाबा गुरदित्ता जी के बेहद करीब स्थित है। कल्याणपुर निवासी ठेकेदार गुरविंदर सिंह, रमनदीप सिंह, अजीत सिंह, मनजीत सिंह नीटू सहित अन्य लोगों ने एक निजी होटल में प्रेस कान्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उक्त गेस्ट हाउस में लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही हैं।

इसमें देह व्यापार हो रहा है। गेस्ट हाउस का निर्माण भी अवैध तरीके से किया गया है, जो अब तक जारी है। उन्होंने बताया कि पहले भी गांव के एक पूर्व सरपंच द्वारा इस गेस्ट हाउस में देह व्यापार करवाए जाने का मामला सामने आया था। इस पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, लेकिन कुछ समय बाद यह अवैध धंधा दोबारा शुरू हो गया।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस और प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे बड़े स्तर पर संघर्ष करने को मजबूर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यह गेस्ट हाउस बंद रकबे में धारा 4 और 5 के अंतर्गत अवैध रूप से बनाया जा रहा है और अब तीसरी मंजिल तक निर्माण कार्य जारी है।

बावजूद इसके न तो वन विभाग और न ही नगर पंचायत कीरतपुर साहिब के कर्मचारी इस अवैध निर्माण को रोक रहे हैं। वहीं गेस्ट हाउस चला रहे पूर्व सरपंच सुरिंदर भिंदर ने कहा कि ये सियासी साजिश के तहत प्रेस कांफ्रेंस करवाई गई है, क्योंकि नगर पंचायत के चुनाव आने वाले है।

वो टकसाली अकाली हैं और 2008 से सरपंच बनते आ रहे हैं और अब उनकी पत्नी वार्ड नंबर चार से पार्षद हैं। शिकायतकर्ताओं के साथ वार्ड का कोई निवासी नहीं है। आरोप बेबुनियाद हैं। गेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हरेक ग्राहक से आइडी प्रूफ लिए जाते हैं।