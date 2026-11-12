पंजाब चुनाव 2027: AAP ने चरणजीत चन्नी का टिकट काटा, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे जसवीर गढ़ी को मिला मौका

जागरण संवाददाता, चमकौर साहिब। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में चमकौर साहिब से जसवीर सिंह गढ़ी को प्रत्याशी घोषित किया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर गढ़ी की उम्मीदवारी को पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आम आदमी पार्टी ने 2022 चुनावों में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाले डॉ. चरणजीत सिंह चन्नी का टिकट यहां से काट दिया है। होशियारपुर-फिल्लौर क्षेत्र से संबंध रखने वाले जसवीर सिंह गढ़ी दलित समाज के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। राजनीति में आने से पहले वह पंजाब सरकार में वेटरनरी इंस्पेक्टर थे। वर्ष 2019 में नौकरी छोड़कर उन्होंने बसपा के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया और 2019 से 2024 तक बसपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष रहे।