पंजाब चुनाव 2027: AAP की दूसरी सूची में बड़ा उलटफेर, कई विधायकों-पूर्व मंत्रियों के पत्ते साफ, जानें किनके कटे टिकट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा जारी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में बड़ा उलट-फेर देखने को मिला है।इस नई सूची में पार्टी हाईकमान ने बड़ा फेरबदल करते हुए कई मौजूदा विधायकों, पूर्व मंत्रियों और प्रमुख नेताओं के पत्ते साफ कर दिए हैं। पार्टी के इस कड़े रुख से कई बड़े चेहरों को तगड़ा झटका लगा है।

सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में हुई बैठक के बाद ही साफ कर दिया था कि इसमें बड़े चेहरों के नाम कट सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मंत्री व विधायकों का सर्वे हर छह महीनों में हुआ। बार-बार उन्हें अगाह किया गया था, लेकिन जिन्होंने सुधार नहीं किया और लोगों ने पसंद नहीं किया, उनकी टिकट को काटा गया है या काटा जा सकता है।

इसके अलावा खरड़ से विधायक और पूर्व मंत्री रही अनमोल गगन मान को भी इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। टिकट न मिलने का संकेत वे पहले भी दे चुकी थीं और कह चुकी थीं कि वे अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तरनतारन जिले की पट्टी विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का टिकट भी कट गया है। हालांकि उन्होंने भी पहले ही साफ कर दिया था कि जेल से वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते।