पंजाब चुनाव 2027: AAP ने जारी की दूसरी लिस्ट, 31 उम्मीदवारों को मिला टिकट; किसे मिला कहां से मौका?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवारों की दूसरी सूची को जारी कर दिया है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की एक अहम बैठक के बाद इस सूची को जारी किया गया। बैठक में हिस्सा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद दिल्ली पहुंचे। पार्टी की और से जारी सूची में 31 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है।

सीएम भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नई लिस्ट में नाम देख सभी हैरान होंगे। उन्होंने साफ किया कि ये टिकटें सर्वे के आधार पर दी गई हैं। कई बड़े नाम इस लिस्ट से बदले गए हैं। उन्हाेंने साफ किया कि पार्टी ने हर विधायक को सुधरने का मौका दिया था। लेकिन अंत में सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवार घोषित किए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार 8 विधायकों की टिकट इस सूची में काटी गई है। जबकि इस लिस्ट में किसी भी मंत्री की टिकट पर फैसला नहीं हो पाया है। इसके अलावा दो सांसदों गुरमीत सिंह मीत हेयर और डॉ. राज कुमार चब्बेवाल को टिकट दिया गया है।