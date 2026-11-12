दिल्ली में प्रदूषण पर AAP-भाजपा आमने सामने, कुलतार संधवां बोले- किसानों को बदनाम करना बंद करे केंद्र सरकार

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराने संबंधी केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं के बयानों पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हर साल पंजाब और किसानों को निशाना बनाना और बदनाम करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। कई स्थानों पर दूर-दूर तक पराली जलाने की आग दिखाई नहीं देती। इसके बावजूद हर साल पंजाब के किसानों को प्रदूषण के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करना समझ से परे है।