बठिंडा की हवा हुई जहरीली, AQI 337 तक पहुंचा; पंजाब का सबसे प्रदूषित शहर बना

जागरण संवाददाता, बठिंडा। मालवा क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। वीरवार को बठिंडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 337 तक पहुंच गया, जो पंजाब में सबसे अधिक दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने के कारण शहरवासियों की सांसों पर प्रदूषण का पहरा लग गया है। सुबह और शाम के समय वातावरण में धुंध और प्रदूषण का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।

एक्यूआई का 337 तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि शहर की हवा में प्रदूषक तत्वों की मात्रा काफी बढ़ गई है। इसका सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों, अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।