Punjab Weather: पश्चिमी विक्षोभ हुए एक्टिव, आज बारिश के बने आसार; हवा चलने से AQI में दिखा हल्का सुधार

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर आज पंजाब में देखने को मिल रही है। बीते दिन राज्य के कुछ जिलों में दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी और आज कुछ जिलों में बारिश के हालात बन रहे हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन छुटपुट बारिश की आशंका जताई है।

बादल छाने के बाद राज्य के अधिकतम तापमान में हल्की 0.6 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। वहीं रात का तापमान भी सामान्य के करीब ही दर्ज किया जा रहा है। इसी बीच राज्य की वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार देखने को मिला है। लुधियाना में एक्यूआई जो 300 पार था, बीते दिन 300 से कम दर्ज किया गया। वहीं अन्य जिलों में भी हल्का सुधार हुआ है।

दरअसल, राज्य में हवाएं नार्थ और नार्थ वेस्ट दिशाओं में 4 से 6 किमी की रफ्तार से बह रही हैं। हवाओं के चलने के कारण भी प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिली है, जिससे लोगों को मामूली राहत मिली है।