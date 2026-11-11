पंजाब में 16 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन स्व-गणना, जनगणना 2027 का प्रचार शुरू; रवाना की गईं 9 डिजिटल वैन

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बुधवार को चंडीगढ़ स्थित जनगणना संचालन निदेशालय परिसर से 9 डिजिटल एलईडी वैन रवाना की गईं। जनगणना संचालन निदेशक डॉ. नवजोत खोसा ने इन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ये वैन प्रदेश के प्रमुख शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों, बाजारों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को जनगणना की प्रक्रिया की जानकारी देंगी। इनके माध्यम से ऑडियो-वीडियो संदेशों के साथ QR-कोड भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर लोग आधिकारिक जनगणना पोर्टल तक पहुंच सकेंगे।