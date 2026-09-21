जनगणना-2027 की तैयारियां तेज, दिसंबर से शुरू होगी गिनती; 16 नवंबर से खुद भी दे सकेंगे अपनी जानकारी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सोमवार को चंडीगढ़ के होटल माउंट व्यू में प्रधान जनगणना अधिकारियों (पीसीओ) का एक दिवसीय सम्मेलन हुआ। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनसंख्या गणना के लिए एन्यूमरेशन ब्लाक (ईबी) के अंतिम रूप देने, मानव संसाधन, प्रशिक्षण, डिजिटल टूल, स्व-गणना और फील्ड स्तर की तैयारियों की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों में शामिल है। इससे मिलने वाले जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक आंकड़े शासन, योजना निर्माण, नीतियां तैयार करने और सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था में आधार का काम करते हैं। उन्होंने सभी प्रधान जनगणना अधिकारियों से अपने-अपने जिलों में तैयारियों की व्यक्तिगत निगरानी करने और निर्धारित समयसीमा में सभी कार्य पूरे कराने को कहा।

उन्होंने कहा कि जनगणना में किसी क्षेत्र या व्यक्ति का छूटना अथवा दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निकायों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने जनगणना कर्मियों को समय पर प्रशिक्षण देने और फील्ड में भेजने से पहले उनकी जिम्मेदारियों और डिजिटल उपकरणों की जानकारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

डॉ. खोसा ने बताया कि जनसंख्या गणना की प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं से जुड़े 40 प्रश्न होंगे। उन्होंने एन्यूमरेशन ब्लाक के गठन, मानव संसाधन के युक्तिकरण, प्रशिक्षण व्यवस्था, डिजिटल टूल, बजट तथा मीडिया एवं प्रचार की तैयारियों पर भी प्रस्तुति दी।