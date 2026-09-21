1013 लेक्चरार भर्ती में SC आरक्षण पर स्थिति साफ, कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने शिक्षक यूनियनों को दिया आश्वासन

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 1013 लेक्चरारों की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए निर्धारित आरक्षण को लेकर सरकार ने शिक्षक यूनियनों को भरोसा दिया है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामले मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि भर्ती में एससी वर्ग का बनता आरक्षित हिस्सा हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों और सरकार की तय नीतियों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।

डा. बलजीत कौर ने सोमवार को पंजाब भवन में एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान 1013 लेक्चरारों की भर्ती में आरक्षण के हिस्से सहित यूनियनों की अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें और सुझाव मंत्री के सामने रखे। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जायज मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और कानून व सरकार की नीति के अनुसार उसका उचित समाधान किया जाएगा।