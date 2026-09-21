नशे के खिलाफ आवाज उठाने की सजा! संगरूर DC ऑफिस के बाहर युवक ने निगला जहर, सचिन पायलट ने घेरी पंजाब सरकार

डिजिटल डेस्क, संगरूर। पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। संगरूर के नामोल गांव निवासी जग्गा सिंह ने सोमवार को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे तत्काल सरकारी अस्पताल संगरूर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

घटना के बाद कांग्रेस ने वीडियो जारी कर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने इस घटना को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर दबाव और उनके साथ कथित दुर्व्यवहार की यह घटना गंभीर सवाल खड़े करती है। सचिन पायलट ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लिखा-

ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ होने के कारण चिकित्सक से भी सलाह ली गई। प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को आगे के उपचार के लिए रेफर किया गया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई।

कुछ दिन पहले भी गरमाया था मामला संगरूर में नशे के मुद्दे को लेकर इससे पहले भी एक अलग घटना राजनीतिक विवाद का कारण बनी थी। तुर बंजारा गांव निवासी गुलजार सिंह की जहरीला पदार्थ खाने के बाद मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से गांव में नशे की समस्या को लेकर सवाल करने के बाद गुलजार पर दबाव बनाया गया और उसे कथित तौर पर धमकाया गया।