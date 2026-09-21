जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, मोगा में टिप्पर-बाइक की टक्कर में एक की मौत; घटना CCTV में कैद

संवाद सहयोगी, मोगा। बाघापुराना-मोगा मार्ग पर गिल ढाबे के पास देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में जन्मदिन मनाकर घर लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक को तेज रफ्तार टिप्पर ने टक्कर मार दी। हादसे में 23 वर्षीय गगनदीप सिंह निवासी गांव चत्रूवाला की मौके पर ही मौत हो गई। उसके दो दोस्त गुरकीरत सिंह निवासी गांव मोड़ नौ आबाद और नवप्रीत सिंह निवासी बाघापुराना गंभीर रूप से घायल हो गए।

दोनों को उपचार के लिए मोगा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे का पूरा घटनाक्रम ढाबे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। थाना बाघापुराना के एएसआई हरजीत सिंह ने बताया कि मृतक के चाचा कमलजीत सिंह के बयान के अनुसार गगनदीप सिंह का गत दिवस जन्मदिन था।