पंजाब कांग्रेस में हलचल जारी! सचिन पायलट से मिले प्रताप बाजवा, राहुल गांधी के दौरे पर जल्द फैसला संभव

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पंजाब कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों और विशेष रूप से राहुल गांधी के प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर चर्चा हुई।

राहुल गांधी के दौरे को लेकर अगले चार-पांच दिनों में तस्वीर साफ हो सकती है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उनकी सचिन पायलट से पंजाब को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है जिसमें पंजाब में चुनाव को लेकर अब तैयारी शुरू करने का मुद्दा भी था। जल्दी पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

15 सितंबर को आयोजित विरोध प्रदर्शन में राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेता एक मंच पर नजर आए थे। इसके बाद पायलट ने पंजाब कांग्रेस की स्थिति को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया है।