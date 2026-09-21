UP में आतंकवाद और MP में डाकू खत्म, अब पंजाब होगा नशा मुक्त! शिवराज सिंह चौहान ने बठिंडा में किया एलान

जागरण संवाददाता, तलवंडी साबो/ बठिंडा। भाजपा की ओर से पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए निकाली जा रही ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के चौथे चरण का सोमवार को तलवंडी साबो से आगाज हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तख्त श्री दमदमा साहिब में माथा टेकने के बाद दाना मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।

उन्होंने पंजाब से नशे के खात्मे को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर छह माह के भीतर नशा खत्म कर दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब आज नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। नशे के कारण परिवार प्रभावित हो रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब को इस संकट से बाहर निकालने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि भाजपा इस लड़ाई को केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि पंजाब के युवाओं और परिवारों के भविष्य से जुड़े अभियान के रूप में देखती है। समाज के हर वर्ग को आगे आने की अपील शिवराज चौहान ने रैली के संबोधन करते हुए कहा कि पंजाब को नशे से मुक्त करना जरूरी है और इसके लिए समाज के हर वर्ग को साथ आना होगा। उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में भागीदारी करने का आह्वान किया।