US में सिख ड्राइवर पर 17 बार चाकू से हमला! राजा वडिंग ने विदेश मंत्री से राजनयिकों को तलब करने की उठाई मांग

रोहित कुमार, चंडीगढ़। अमेरिका के वायोमिंग में 28 वर्षीय पंजाबी सिख ट्रक ड्राइवर पर चाकू से 17 बार जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इंटरस्टेट-80 स्थित बिटर क्रीक रेस्ट एरिया के बाथरूम में 13 सितंबर की सुबह हुए हमले में ड्राइवर की गर्दन, सीने, बाजू और पसलियों पर गंभीर चोटें आईं। सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया निवासी ड्राइवर को मौके पर पहुंचे एक हिस्पैनिक परिवार ने मदद पहुंचाई और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई।

वायोमिंग हाईवे पेट्रोल और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एंड्रयू क्रिस बजडैक को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर की कोशिश का आरोप दर्ज किया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक हमले के पीछे किसी नस्ली या सांप्रदायिक मकसद की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच जारी है।

घटना को लेकर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखा है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन में सिख ड्राइवरों पर हुए हमलों का मामला दोनों देशों की सरकारों के समक्ष उठाने की मांग की है। वडिंग ने नई दिल्ली में तैनात अमेरिका और ब्रिटेन के राजनयिकों को तलब कर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराने की भी मांग की।

कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम और भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति समेत कई नेताओं ने भी पोस्ट पर आपत्ति जताई थी। राजा वडिंग ने कहा कि पोस्ट के बाद वायोमिंग में सिख ट्रक ड्राइवर पर हुए हमले ने विदेशों में रहने वाले सिख ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।