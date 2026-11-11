छठ पर्व पर घर जाने वालों को राहत, पंजाब से 12 नवंबर को चलेंगी तीन स्पेशल ट्रेनें; देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 12 नवंबर को फिरोजपुर मंडल ने पंजाब से तीन त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इनमें लुधियाना से गया, जालंधर सिटी से बढ़नी और फिरोजपुर कैंट से पूर्णिया के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के संचालन से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।