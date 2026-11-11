छठ पर्व पर रेलवे का तोहफा, पंजाब से बिहार के लिए आज रात चलेगी एकतरफा अनारक्षित स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रेलयात्रियों की सुविधा के लिए पंजाब से बिहार के बीच स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पंजाब के लुधियाना से रवाना होगी और बिहार के समस्तीपुर तक जाएगी। ये एक अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है।