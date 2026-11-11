भागलपुर से आनंद विहार के लिए खुली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन; विक्रमशिला एक्सप्रेस के रूट और स्टॉपेज पर सुबह हुई रवाना
Bhagalpur Anand Vihar Special Train 04477 Departed: दीपावली और छठ महापर्व की भीड़ को देखते हुए भागलपुर से आनंद विहार ...और पढ़ें
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भागलपुर से आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 04477 त्योहारों के लिए रवाना।
दीपावली और छठ महापर्व की भारी भीड़ को मिली बड़ी राहत।
अनारक्षित श्रेणी की ट्रेन ने यात्रियों की यात्रा आसान बनाई।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Anand Vihar Special Train 04477 Departed: दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ के त्योहारी मौसम में दिल्ली जाने वाले यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बुधवार की सुबह भागलपुर जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एकतरफा (वन-वे) अनारक्षित स्पेशल ट्रेन रवाना की गई।
रेलवे प्रशासन के अनुसार, गाड़ी संख्या 04477 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल वन-वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन बुधवार सुबह 7:00 बजे भागलपुर जंक्शन से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी है।
भागलपुर–आनंद विहार वन-वे स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या: 04477 (भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल वन-वे स्पेशल)
श्रेणी: अनारक्षित (General / Unreserved)
प्रस्थान समय: सुबह 07:00 बजे (भागलपुर जंक्शन से प्रस्थान कर चुकी है)
गंतव्य: आनंद विहार टर्मिनल, नई दिल्ली
मार्ग व ठहराव: 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस के सभी नियमित स्टॉपेज
उद्देश्य: त्योहारी सीजन में दिल्ली की ओर लौटने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीट व सुविधा उपलब्ध कराना
12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस के रूट और ठहरावों पर परिचालन
नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) और भारी भीड़ के कारण परेशान यात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेन बेहद मददगार साबित हुई है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष ट्रेन लोकप्रिय ट्रेन संख्या 12367 भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस के नियमित रूट, समय-सारिणी और अधिकृत ठहरावों (स्टॉपेज) के अनुरूप ही संचालित हो रही है।
दीपावली और छठ महापर्व के दौरान दिल्ली जाने वाले यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए रेलवे ने बुधवार सुबह भागलपुर से आनंद विहार के लिए वन-वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन रवाना की।
गाड़ी संख्या 04477 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल निर्धारित समय पर सुबह 7:00 बजे भागलपुर जंक्शन से प्रस्थान कर चुकी है।
यह विशेष गाड़ी 12367 भागलपुर–आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस के निर्धारित रूट और ठहरावों (स्टॉपेज) से होकर गंतव्य तक पहुंचेगी।
अनारक्षित श्रेणी की ट्रेन होने के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों को सामान्य टिकट पर दिल्ली की यात्रा करने का अवसर मिला।
नियमित ट्रेनों में नो-रूम और लंबी वेटिंग लिस्ट के बीच रेलवे के इस त्वरित फैसले से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
ट्रेन के अनारक्षित श्रेणी की होने से यात्रियों को स्टेशन के सामान्य यूटीएस टिकट काउंटर से साधारण टिकट लेकर यात्रा करने की सुविधा मिली, जिससे कई ऐसे यात्रियों को भी राहत मिली जो कन्फर्म टिकट के अभाव में अपनी यात्रा टालने पर मजबूर थे।
दोनों छोर से एक ही दिन खुलेगी ट्रेन
दूसरी तरफ, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भागलपुर और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अपने मौजूदा समय और ठहराव के अनुसार ही चलेगी। 03431 भागलपुर–पटना स्पेशल 30 नवंबर को भागलपुर से रवाना होगी और 03432 पटना–भागलपुर स्पेशल 30 नवंबर को पटना से रवाना होगी।
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