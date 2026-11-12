देश की पहली डिजिटल जनगणना 2027, पंजाब में 16 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन खुद भर सकेंगे जानकारी; जानें पूरी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता,पटियाला। भारत की पहली डिजिटल जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। पटियाला नगर निगम कमिश्नर पूजा स्याल ग्रेवाल ने सेल्फ इन्यूमरेशन की आधुनिक सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारत के नागरिक 16 से 30 नवंबर तक घर बैठे ही आनलाइन माध्यम से अपने परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करवा सकेंगे।

जनगणना की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पहली बार इस डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। कमिश्नर पूजा स्याल ग्रेवाल ने बताया कि स्व-गणना के लिए विशेष आनलाइन पोर्टल https://se.census.gov.in तैयार किया गया है।