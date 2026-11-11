पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजस्व विभाग ने जारी की 79 नायब तहसीलदारों के तबादलों की सूची

1 सुखविंदर सिंह दीना नगर (गुरदासपुर) कपूरथला राजीव कुमार खोसला के स्थान पर

2 मनमोहन सिंह कलानौर (गुरदासपुर) शाम चौरसी (हुशियारपुर) रिक्त पद पर

3 कुलवंत सिंह डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) मुकेरियां (हुशियारपुर) तरसेम लाल के स्थान पर

4 किरणदीप कौर गुरदासपुर झबाल कलां (तरन तारन) रतनजीत खुल्लर के स्थान पर

5 रतनजीत खुल्लर झबाल कलां (तरन तारन) टांडा (हुशियारपुर) अमरजीत सिंह के स्थान पर

6 सुनीता खिल्लन भुलत्थ (कपूरथला) गोइंदवाल साहिब (तरन तारन) रिक्त पद पर

7 राजीव कुमार खोसला कपूरथला डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) मनमोहन सिंह के स्थान पर

8 कुलविंदर सिंह फिल्लौर (जालंधर) दसूहा (हुशियारपुर) वरिंदर कुमार के स्थान पर

9 वरिंदर कुमार दसूहा (हुशियारपुर) जगराओं (लुधियाना) पुष्पिंदर सिंह के स्थान पर

10 अमरजीत सिंह टांडा (हुशियारपुर) दीना नगर (गुरदासपुर) सुखविंदर सिंह के स्थान पर

11 गुरप्रीत सिंह गढ़दीवाला (हुशियारपुर) मोगा गुरसेवक सिंह के स्थान पर

12 सुखमनिंदर सिंह तुली माहिलपुर (हुशियारपुर) माछीवाड़ा (लुधियाना) हरकिरत सिंह के स्थान पर

13 तरसेम लाल मुकेरियां (हुशियारपुर) भुलत्थ (कपूरथला) सुनीता खिल्लन के स्थान पर

14 राज कुमार भूंगा (हुशियारपुर) मुल्लांपुर दाखा (लुधियाना) राजिंदर सिंह के स्थान पर

15 दलविंदर सिंह चमकौर साहिब (रूपनगर) जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, लुधियाना (पश्चिमी) जसमिंदर सिंह के स्थान पर

16 अमिताभ तिवारी खमाणों (फतेहगढ़ साहिब) चमकौर साहिब (रूपनगर) दलविंदर सिंह के स्थान पर

17 हरकिरत सिंह माछीवाड़ा (लुधियाना) जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, अमृतसर रिक्त पद पर

18 पुष्पिंदर सिंह जगराओं (लुधियाना) चनार्थल कलां (फतेहगढ़ साहिब) अमरप्रीत सिंह के स्थान पर

19 परमिंदर सिंह रायकोट (लुधियाना) जैतो (फरीदकोट) जय अमनदीप गोयल के स्थान पर

20 मंगू बंसल बाघा पुराना (मोगा) फिरोजपुर रणबीर सिंह के स्थान पर

21 रणबीर सिंह फिरोजपुर अबोहर (फाजिल्का) अकविंदर कौर के स्थान पर

22 विनोद कुमार जीरा (फिरोजपुर) रायकोट (लुधियाना) परमिंदर सिंह के स्थान पर

23 रमेश धींगरा गुरु हरसहाई (फिरोजपुर) कोटकपूरा (फरीदकोट) गुरचरण सिंह के स्थान पर

24 जसकरन सिंह गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब) जीरा (फिरोजपुर) विनोद कुमार के स्थान पर

25 बलजीत सिंह श्री मुक्तसर साहिब अमलोह (फतेहगढ़ साहिब) माखन सिंह माहे के स्थान पर

26 सुनील गर्ग जैतो (फरीदकोट) बाघा पुराना (मोगा) मंगू बंसल के स्थान पर

27 चेतिंदर कुमार कोटकपूरा (फरीदकोट) तलवंडी भाई (फिरोजपुर) रिक्त पद पर

28 गिरधारी लाल मौड़ (बठिंडा) सरदुलगढ़ (मानसा) करमजीत सिंह के स्थान पर

29 जय अमनदीप गोयल मानसा गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब) जसकरन सिंह के स्थान पर

30 गुरचरण सिंह बुढलाडा (मानसा) नथाणा (बठिंडा) अमृता अग्रवाल के स्थान पर

31 करमजीत सिंह सरदुलगढ़ (मानसा) मौड़ (बठिंडा) चेतिंदर कुमार के स्थान पर

32 स्वर्ण सिंह दिड़बा (संगरूर) पातड़ां (पटियाला) अमरप्रीत सिंह के स्थान पर

33 राजेश कुमार आहूजा समाना (पटियाला) खमाणों (फतेहगढ़ साहिब) अमिताभ तिवारी के स्थान पर

34 हरीश कुमार घनौर (पटियाला) दिड़बा (संगरूर) राजेश कुमार आहूजा के स्थान पर

35 अविनाश चंद्र अबोहर (फाजिल्का) श्री मुक्तसर साहिब बलजीत सिंह के स्थान पर

36 लखविंदर सिंह जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, अमृतसर-1 गुरदासपुर किरणदीप कौर के स्थान पर

37 अकविंदर कौर जंडियाला गुरु (अमृतसर) नरोट जैमल सिंह (पठानकोट) रिक्त पद पर

38 कारज सिंह रामदास (अमृतसर) कलानौर (गुरदासपुर) मनमोहन सिंह के स्थान पर

39 अमृता अग्रवाल नथाणा (बठिंडा) मानसा चेतिंदर कुमार के स्थान पर

40 स्पर्श कौर अमलोह (फतेहगढ़ साहिब) जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, लुधियाना केंद्रीय मलकीत सिंह के स्थान पर

41 माखन सिंह माहे भोगपुर (जालंधर) नूरमहल (जालंधर) करमजीत सिंह (394704) के स्थान पर

42 आराधना खोसला साहनेवाल (लुधियाना) फिल्लौर (जालंधर) कुलविंदर सिंह के स्थान पर

43 गुरदीप लाल नूरमहल (जालंधर) औड़ (एस.बी.एस. नगर) रिक्त पद पर

44 रणजीत सिंह समराला (लुधियाना) घनौर (पटियाला) अविनाश चंद्र के स्थान पर

45 राजिंदर सिंह मुल्लांपुर दाखा (लुधियाना) मंडी गोबिंदगढ़ (फतेहगढ़ साहिब) कुलबीर सिंह के स्थान पर

46 करमजीत सिंह (394704) मंडी गोबिंदगढ़ (फतेहगढ़ साहिब) दुद्धन साधां (पटियाला) अश्वनी (487722) के स्थान पर

47 कुलबीर सिंह जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, लुधियाना केंद्रीय माहिलपुर (हुशियारपुर) सुखमनिंदर सिंह तुली के स्थान पर

48 मनदीप सिंह सैनी जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, लुधियाना केंद्रीय गढ़दीवाला (हुशियारपुर) गुरप्रीत सिंह के स्थान पर

49 जसमिंदर सिंह जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, लुधियाना पश्चिमी बुढलाडा (मानसा) करमजीत सिंह के स्थान पर

50 कुलदीप कौर बरेटा (मानसा) चीमा (संगरूर) रिक्त पद पर

51 मलकीत सिंह भिक्खी (मानसा) मूनक (संगरूर) गुरसेवक सिंह के स्थान पर

52 करमजीत सिंह पातड़ां (पटियाला) फतेहगढ़ साहिब विकास गुप्ता के स्थान पर

53 धर्मिंदर सिंह मूनक (संगरूर) समाना (पटियाला) हरीश कुमार के स्थान पर

54 अर्शप्रीत कौर बरीवाला (श्री मुक्तसर साहिब) गुरु हरसहाई (फिरोजपुर) रमेश धींगरा के स्थान पर

55 अंजू बाला लक्खेवाली (श्री मुक्तसर साहिब) सादिक (फरीदकोट) रिक्त पद पर

56 अमरप्रीत सिंह चनार्थल कलां (फतेहगढ़ साहिब) धर्मकोट (मोगा) रिक्त पद पर

57 गुरसेवक सिंह मोगा कोट ईसे खां (मोगा) रिक्त पद पर

58 गौरव बंसल फतेहगढ़ साहिब लुधियाना पूर्वी अंकुश पुत्र सुभाष (511521) के स्थान पर

59 विकास गुप्ता जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, अमृतसर-2 जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, अमृतसर-1 जसबीर सिंह के स्थान पर

60 जसबीर सिंह जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, अमृतसर-1 मजीठा (अमृतसर) रिक्त पद पर

61 अंकुश पुत्र राम किशन (516700) लुधियाना पश्चिमी जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, अमृतसर-1 अकविंदर कौर के स्थान पर

62 गुरप्रीत कुमार आनंदपुर साहिब (रूपनगर) साहनेवाल (लुधियाना) गुरदीप लाल के स्थान पर

63 मनप्रीत सिंह मोरिंडा (रूपनगर) मलौद (लुधियाना) रिक्त पद पर

64 लवप्रीत सिंह जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, लुधियाना पूर्वी जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, जालंधर-1 रिक्त पद पर

65 अंकुश पुत्र सुभाष चंद (511521) लुधियाना पूर्वी जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, पटियाला गुलाबदीप सिंह थिंद के स्थान पर

66 अश्वनी (487722) दुद्धन साधां (पटियाला) जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, पटियाला रिक्त पद पर

67 मनप्रीत सिंह नामधारी संगत (बठिंडा) जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, जालंधर-2 रवनीत कौर के स्थान पर

68 हिरदेबीर सिंह चीमा जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, लुधियाना पूर्वी जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, जालंधर-1 रिक्त पद पर

69 हरप्रीत सिंह फाजिल्का जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, बठिंडा प्रियंका रानी के स्थान पर

70 हरप्रीत कौर मलोट (श्री मुक्तसर साहिब) जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, बठिंडा पुखराज रवि सिंह जब्बल के स्थान पर

71 रवनीत कौर जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, जालंधर-2 काह नूवान (गुरदासपुर) रमणदीप कौर के स्थान पर

72 गुलाबदीप सिंह थिंद जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, पटियाला लुधियाना पश्चिमी अंकुश पुत्र राम किशन (516700) के स्थान पर

73 चरणप्रीत सिंह तैनाती के लिए उपलब्ध संगत (बठिंडा) मनप्रीत सिंह नामधारी के स्थान पर

74 प्रियंका रानी जॉइंट सब रजिस्ट्रार-1, बठिंडा मलोट (श्री मुक्तसर साहिब) हरप्रीत कौर के स्थान पर

75 पुखराज रवि सिंह जब्बल जॉइंट सब रजिस्ट्रार-2, बठिंडा भूंगा (हुशियारपुर) राज कुमार के स्थान पर

76 रमणदीप कौर काह नूवान (गुरदासपुर) मोरिंडा (रूपनगर) मनप्रीत सिंह के स्थान पर

77 बलविंदर सिंह तैनाती के लिए उपलब्ध फाजिल्का हरप्रीत सिंह के स्थान पर

78 निर्मल सिंह तैनाती के लिए उपलब्ध खेमकरण (तरन तारन) रिक्त पद पर