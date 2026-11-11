पंजाब में 20 IAS अधिकारियों के तबादले, 6 जिलों के डीसी बदले; मोहाली, लुधियाना और पटियाला को मिले नए अधिकारी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए 20 IAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। मंगलवार देर रात जारी आदेश के अनुसार, 6 जिलों के डीसी भी बदल दिए गए हैं। इस फेरबदल में मोहाली, रूपनगर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला और तरनतारन जिलों को नए डीसी मिले हैं।

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मोहाली की डीसी कोमल मित्तल को रूपनगर का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी जगह आदित्य डचलवाल को मोहाली का नया डीसी बनाया गया है। वहीं, पटियाला के डीसी हिमांशु अग्रवाल को लुधियाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लुधियाना के मौजूदा डीसी हिमांशु जैन को पटियाला का उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

इस फेरबदल में बरनाला और तरनतारन जिलों में भी नए डीसी तैनात किए गए हैं। IAS अधिकारी अभिजीत कपलिश को बरनाला का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें बरनाला नगर निगम के डीसी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। वहीं, निर्मल ओसेप्पचन को तरनतारन का डीसी बनाया गया है।