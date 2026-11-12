धान कटाई के बीच पंजाब में 5500 के पार पहुंचे पराली जलाने के मामले; 1,259 दर्ज हुईं FIR; फिरोजपुर सबसे आगे

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 11 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में पराली जलाने की कुल 5,517 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें पटियाला जिले में 374 मामले सामने आए हैं। घटनाओं के आंकड़ों के लिहाज से पटियाला प्रदेश में पांचवें स्थान पर है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से 96.65 प्रतिशत क्षेत्र में फसल की कटाई हो चुकी है। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।

पराली जलाने के मामलों में पर्यावरण मुआवजे के तहत कुल 85.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 37.55 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसके अलावा 1,259 मामलों में एफआइआर दर्ज की गई है और 1,637 मामलों में राजस्व रिकार्ड में रेड एंट्री की गई है। अधिकारियों की ओर से 1,435 चेतावनी एवं कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।